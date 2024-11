Outubro Rosa: saiba como se prevenir contra o câncer de mama O Governo de São Paulo oferece apoio por meio do programa ‘Mulheres de peito’ e carretas de mamografia ÁREA DE MULHER|Do R7 25/10/2024 - 14h23 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo do Estado de São Paulo oferece uma ampla rede especializada para a realização de consultas, exames e tratamento do câncer Divulgação

Quando o mês de outubro chega, a cor rosa ganha destaque. E não é para menos: essa temática serve para alertar a população sobre os cuidados necessários para o combate ao câncer de mama, uma das principais causas de óbitos femininos no país. No estado de São Paulo, em 2023, 5.035 mulheres perderam a vida em decorrência da doença. E os números registrados até setembro deste ano também não são nada animadores: 3.580 vítimas.

Com o objetivo de reduzir essa estatística, o governo paulista oferece uma ampla rede especializada para a realização de consultas, exames e tratamento. Dois projetos se destacam na missão de fazer as mulheres paulistas terem um maior autocuidado: ‘Mulheres de peito’ e carretas de mamografia.

O primeiro atende mulheres entre 50 e 69 anos ou aquelas que estão a mais de dois anos sem realizar mamografias. Pacientes que se encaixam neste perfil podem agendar exames de forma gratuita e sem necessidade de apresentar pedido médico. Para isso, basta telefonar para a central telefônica do programa pelo número 0800-779-0000.

Já o segundo se destaca pela sua mobilidade: três carretas de mamografia percorrem o Estado inteiro para ajudar na detecção precoce do câncer de mama e reduzir a mortalidade da doença. Neste caso, mulheres entre 35 e 49 anos ou acima de 70 anos são atendidas, sem necessidade de agendamento, mediante apresentação do RG, cartão do SUS e pedido médico. Aquelas com idade entre 50 e 69 anos não precisam apresentar pedido médico para realizarem consultas.

‌



No ano passado, quando apenas duas carretas atendiam a população, 24.690 mulheres foram beneficiadas. Com o sucesso do projeto, o governo incluiu uma terceira carreta em abril e até o momento 25.513 pessoas realizaram exames de mamografia em 2024.

Portanto, não perca tempo e agende sua consulta agora mesmo ou avise amigas e familiares sobre os projetos públicos que estão ajudando mulheres a melhorarem suas vidas por meio de diagnósticos precoces.

Para mais informações, consulte o site do programa Outubro Rosa. A sua vitória é a vitória de todas.