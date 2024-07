15 de julho é Dia do Homem: data é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Dia do Homem é comemorado em 15 de julho no Brasil Divulgação/Pexels

O Dia do Homem é comemorado em 15 de julho no Brasil. A data, que tem o objetivo de conscientizar os homens sobre os cuidados que devem tomar com a saúde, é um dos assuntos mais buscados no Google, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 11h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Dia do Homem″ são: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amapá, Piauí e Maranhão, respectivamente, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “mensagem dia do homem para marido, “o que se comemora em 15 de julho” e “feliz dia do homem 15 de julho”. Confira abaixo o desempenho: