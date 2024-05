Alessandra Negrini mostra a filha em rara aparição

Alto contraste

A+

A-

Filha de Alessandra Negrini realizou uma rara aparição, entenda

A atriz Alessandra Negrini encantou ao revelar uma foto raríssima junto com sua filha. Ela é mãe da adolescente Betina de 19 anos, fruto do seu casamento com o cantor Otto. A atriz ainda é mãe de Antônio, 26 anos, fruto do seu relacionamento com o ator Murilo Benício.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Alessandra Negrini mostra a filha: “é você loira de olhos claros”

• Pedro Bial posa com a esposa em lindo ensaio gestante: “de novo”

• Xororó mostra o neto e se declara a Sandy: “mãe maravilhosa”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.