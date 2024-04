Alexandre Pato compartilha momento especial com seu bebê na mansão O jogador Alexandre Pato revelou um pouco da rotina com o seu bebê com a apresentadora Rebeca Abravanel. Juntos, eles são pais do...

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Pato posou com o filho com Rebeca Abravanel

O jogador Alexandre Pato revelou um pouco da rotina com o seu bebê com a apresentadora Rebeca Abravanel. Juntos, eles são pais do pequeno Benjamin de três meses. Porém, eles estão sendo muito discretos em relação ao bebê e ainda não mostraram nenhuma foto do pequeno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Alexandre Pato surge cantando pro seu bebê na mansão

• Roberto Justus e Tici mostram as caçulas juntas no show de Rafa

• Murilo Huff posa com seu filho com Marília fantasiado e se declara



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.