Aline Wirley e Igor Rickli: Momento em Família na Saída da Escola A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli surgiram com os filhos, após um dia cheio de atividades. Os artistas buscaram as crianças...

Aline Wirley e Igor Rickli buscam os filhos na escola

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli surgiram com os filhos, após um dia cheio de atividades. Os artistas buscaram as crianças na escola e aproveitaram para dar uma voltinha com eles. Os famosos são pais de três crianças, uma menina e dois meninos. O trio tem idade próxima.

