Ana Hickmann celebra aniversário ao lado do filho e se declara

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann celebra aniversário ao lado do filho e se declara Ana Hickmann celebra aniversário ao lado do filho e se declara (Bebê Mamãe)

A apresentadora e empresária Ana Hickmann surgiu com o filho celebrando mais um ano de vida. Ela completou mais uma volta ao sol, nesta sexta-feira (dia 1º de março). Mas, foi apenas neste domingo que ela comemorou o a data com uma linda festa em casa. O evento reuniu familiares e amigos da famosa, contando com poucos convidados que estiveram em um churrasco e depois saborearam seu bolo de aniversário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Ana Hickmann celebra aniversário com filho na mansão: ‘sou grata’

• Zé Felipe posa com sua bebê em hotel de luxo na Suíça

• Fabiana Justus celebra 5 anos das gêmeas com festa em casa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.