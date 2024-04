Ana Hickmann comemora o aniversário do filho de forma discreta

Ana Hickmann comemora o aniversário do filho junto com ex-cunhada Ana Hickmann comemora o aniversário do filho junto com ex-cunhada (Bebê Mamãe)

A apresentadora Ana Hickmann celebrou um dos dias mais especiais do ano de uma forma bem discreta. Acontece que o filho da famosa completou mais um ano de vida! Ela é mãe de um menino que nasceu de seu antigo relacionamento com o empresário Alexandre Correa com quem foi casada.

