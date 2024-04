 Ana Hickmann mostra a nova rotina com seu filho: “bem mais leve”

Alto contraste

Ana Hickmann mostra seu filho e revela nova rotina Ana Hickmann mostra seu filho e revela nova rotina (Bebê Mamãe)

A apresentadora Ana Hickmann surgiu ao lado de seu filho para contar aos seus fãs como tem sido sua rotina agora com o retorno das aulas do herdeiro. A famosa é mãe de Alexandre, de nove anos, mais conhecido como Alêzinho. O garoto recebeu o mesmo nome do pai e ex marido de Ana, o empresário Alexandre Correa. O casamento chegou ao fim no ano passado em meio a polêmicas. Desde então, a apresentadora deu início a uma retomada de sua vida, entrando com o processo de divórcio e retomando a questão dos negócios, da qual ela compartilhava a sociedade com o ex-marido.

Descubra como tem sido a nova rotina de Ana Hickmann e seu filho no site Bebê Mamãe. Consulte a matéria completa aqui.

