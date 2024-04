Andressa Ferreira exibe resultado de procedimento estético com o filho

Andressa Ferreira mostra filho com Thammy e exibe resultado de procedimento nas sobrancelhas Andressa Ferreira mostra filho com Thammy e exibe resultado de procedimento nas sobrancelhas (Bebê Mamãe)

A influenciadora Andressa Ferreira, esposa do também digital influencer Thammy Miranda, posou com o filho, após realizar um novo procedimento estético. O casal é pai orgulhoso de um menino que sempre aparece em suas redes sociais a faz sucesso com os fãs. O pequeno se chama Bento e completou quatro anos de idade. Por enquanto, ele é filho único.

