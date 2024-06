Andressa Suita exibe filhos na academia da mansão: “companhia”

bebê mamãe |Do R7

Andressa Suita posa com seus filhos com Gusttavo Lima na academia de sua mansão e surpreende

A influenciadora Andressa Suita surgiu com seus dois filhos fazendo exercício na academia da mansão. A famosa é casada com o cantor Gusttavo Lima, juntos eles são pais orgulhosos de dois meninos. Gabriel e Samuel, de cinco e seis anos respectivamente. Os irmãos têm idades próximas e sempre são confundidos com gêmeos. Eles até se parecem fisicamente o que ajuda a confundi-los como gêmeos.

