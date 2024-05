Andressa Suita surpreende ao mostrar filho dirigindo carro de luxo

Alto contraste

Andressa Suita mostrou o filho Gabriel dirigindo





A influenciadora Andressa Suita impressionou ao mostrar seu primogênito com o cantor Gusttavo Lima, o menino Gabriel de seis anos, dirigindo um dos luxuosos carros da família. Andressa surgiu com o menino Gabriel em seu colo e o menino estava dirigindo o veículo junto com ela. O carro em questão era um veículo de luxo da Range Rover. Os veículos desta marca são bem caros. Cada veículo custa no mínimo cerca de 500 mil reais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

