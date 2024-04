Angélica compartilha momento especial com sua filha e sobrinha neta nos EUA

A apresentadora Angélica mostrou em suas redes sociais como foi o seu mês de março. A loira aproveitou o fim do mês para compartilhar alguns cliques de momentos especiais ao lado sua filhota e de sua sobrinha neta em viagem aos EUA. Ela que é casada com o também apresentadora Luciano Huck é mãe de três herdeiros. Seu primogênito Joaquim, celebrou seus 19 anos. Já o filho do meio, Benício, tem 16 anos. Eva a caçula e única menina da família, tem 11 anos de idade.

