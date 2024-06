Alto contraste

A+

A-

Angélica e Eva prestigiam jogadoras de futebol

A apresentadora Angélica e sua filha mais nova prestigiaram no último domingo (26) um evento social muito importante. Ela é Eva, de 11 anos, estiveram presentes no Futebol Solidário. Mãe e filha foram acompanhadas do apresentador Luciano Huck e dos filhos mais velhos do casal famoso, Joaquim e Benício, de 19 e 16 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Angélica e sua filha posam com estrelas da seleção feminina

• Joaquim Lopes posa com filhas em reencontro e esposa desabafa

• Simaria surge com seus filhos e os filhos de Simone na mansão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.