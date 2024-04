Angélica encanta ao mostrar sua filha e sobrinha neta em parque nos EUA

Alto contraste

A+

A-

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar um registro de sua filha caçula com sua sobrinha neta em parque de diversões nos EUA. A artista é casada com o também apresentador Luciano Huck. Juntos há mais de 18 anos, o casal é pai de três herdeiros. O primogênito deles é Joaquim, de 19 anos. O rapaz é bem reservado e prefere ficar de fora dos holofotes da mídia. O filho do meio, Benício, de 16 anos é bem discreto e prefere assim como o irmão ficar mais afastado da mídia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe





Leia mais em Bebê Mamãe • Angélica mostra sua filha e sua sobrinha neta em parque nos EUA • Viúvo de Paulo Gustavo posa com filhos na casa nova na Austrália • Kayky Brito posa com seu bebê e com a mãe: “minha alegria”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.