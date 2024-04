Arthur Aguiar revela ensaio do seu bebê: um verdadeiro encanto

Arthur Aguiar mostrou o ensaio de seu filho Arthur Aguiar mostrou o ensaio de seu filho (Bebê Mamãe)

O ator Arthur Aguiar e sua namorada Jheny Santucci encantaram ao revelaram um ensaio de fotos do seu bebê Gabriel de um mês. Ao mostrar as fotos do seu filho, o casal se declarou para o pequeno.

