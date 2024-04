Arthur Aguiar surpreende ao celebrar 1 mês de seu bebê com festa dos sonhos

Arthur Aguiar impressiona ao celebrar o primeiro mês de seu filho com festa dos sonhos Arthur Aguiar impressiona ao celebrar o primeiro mês de seu filho com festa dos sonhos (Bebê Mamãe)

O ator Arthur Aguiar em sua namorada, a influenciadora Jheny Santucci, encantaram ao celebrar o primeiro mês de seu bebê com uma linda festa dos sonhos. O pequeno Gabriel, veio ao mundo no dia 07 de fevereiro. Mas o anúncio do nascimento de seu segundo filho só aconteceu cinco dias depois.

