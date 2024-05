Ary Mirelle celebra seu 1º Dia das Mães ao lado de João Gomes

Alto contraste

Ary Mirelle posa com seu filho com João Gomes e celebra

A influenciadora Ary Mirelle celebrou o seu primeiro Dia das Mães ao lado de seu filho com o cantor João Gomes. A jovem se emocionou ao lembrar do momento em que teria engravidado do famoso, revelando que no ano passado, nessa mesma época, passou horas em viagem para encontrar seu amado após duas semanas sem se ver. Agora, um ano depois, ela curte a maternidade com o filho Jorge em seus braços. O garotinho é o primeiro herdeiro do casal e está com três meses de dia.

