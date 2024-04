Bárbara Evans compartilha momento fofo da filha de 2 anos comendo lanche

Alto contraste

A modelo e influenciadora Bárbara Evans mostrou sua filha de dois anos desfrutando de um lanchinho caprichado. A artista é mãe da menina Ayla, que completou no início desse mês de abril, dois aninhos, e dos gêmeos Antônio e Álvaro, de quatro meses de vida. A duplinha completa cinco meses no próximo dia 27. Os três herdeiros são frutos do casamento da famosa com o empresário Gustavo Theodoro.

