Bárbara Evans surpreende ao exibir ensaio de seus bebês gêmeos na praia

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans exibe ensaio de seus bebês gêmeos e surpreende

A modelo Bárbara Evans acendeu o fofurometrô dos fãs ao mostrar um lindo ensaio de seus bebês gêmeos fizeram em uma praia artificial. A influenciadora é mãe de três crianças, frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. A primogênita se chama Ayla e está com dois aninhos de vida. Já os gêmeos Álvaro e Antônio chegaram em novembro passado para completar o time. Os nenéns estão com quatro meses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bárbara Evans mostra seus gêmeos em ensaio de praia: “iguais”

• Nasce a filha de Fabiano Menotti! Veja a 1ª foto da bebê:

• Grazi Massafera posa com filha e com Gianecchini: “muita beleza”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.