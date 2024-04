Bebê de Fernanda Vasconcellos encanta ao posar com irmão e família

Alto contraste

O bebê da atriz Fernanda Vasconcellos com o também ator Cássio Reis, surgiu ao lado do irmão em uma reunião em família. Os artistas são papais orgulhosos do pequeno Romeo, de um aninho e oito meses. Além do caçulinha, Cássio é pai do adolescente, Noah, de 16 anos. O jovem é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits.

