Bebê de Fernanda Vasconcellos encanta ao posar com o irmão

O ator Cássio Reis usou seu perfil nas redes sociais para mostrar um registro de seu caçula com Fernanda Vasconcellos se divertindo com o irmão. Os artistas são pais orgulhosos do pequeno Romeo, de um ano e nove meses de vida. Além do caçula, o famoso é pai de Noah, de 15 anos. O adolescente é fruto de seu antigo relacionamento com a também atriz Danielle Winits.

