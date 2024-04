Bebê de Fernanda Vasconcellos encanta ao posar com o pai e o irmão

Alto contraste

O ator e apresentador Cássio Reis posou sorridente ao lado de seus dois filhos em um passeio super especial. O artista é pai de dois meninos. De seu atual casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos, ele se tornou pai do pequeno Romeo. O bebê é o caçula e Cássio e o primeiro filho da atriz e está um ano e oito meses de vida. Já primogênito se chama Noah e é fruto do antigo relacionamento do famoso com a atriz Danielle Winits. O herdeiro está com 15 anos de idade.

