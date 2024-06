bebê mamãe |Do R7

Bebê de Juliano Cazarré precisa de cuidados especiais após nova internação Reprodução Instagram A bebê especial do ator Juliano Cazarré e de sua esposa Letícia, a pequena Maria Guilhermina de um ano, precisou...

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Juliano Cazarré desabafou após nova internação de sua bebê

A bebê especial do ator Juliano Cazarré e de sua esposa Letícia, a pequena Maria Guilhermina de um ano, precisou ir ao hospital novamente após uma piora. A pequena nasceu com um problema bem sério no coração. Em decorrência disso, ela desenvolveu uma série de outros problemas e atualmente tem a saúde frágil e requer cuidados 24 horas por dia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bebê de Juliano Cazarré é internada após piora: “rezem por ela”

• Alinne Moraes mostra seu filho ao lado do pai: “é a sua cara”

• Lucas Lima mostra seu filho com Sandy e impressiona: “tá enorme”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.