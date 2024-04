Bebê Mamãe: Bárbara Evans encanta ao mostrar os gêmeos com roupinhas iguais

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans mostra os gêmeos e fala do casamento da mãe com a DJ Cacá Werneck Bárbara Evans mostra os gêmeos e fala do casamento da mãe com a DJ Cacá Werneck (Bebê Mamãe)

A modelo e influenciadora Bárbara Evans mostrou seus bebês gêmeos usando roupinhas iguais e encantou. Os nenéns costumam usar looks iguais o que deixa os seguidores da famosa babando. Os pequenos se chamam Álvaro e Antônio e estão com dois meses de vida. Eles nasceram em novembro de 2023, um pouco antes do previsto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Bruna posa com ex de Neymar e sua bebê na Espanha: “lindas”

• Claudia Raia exibe seu bebê falando pela 1ª vez: “milagrinho”

• Meghan faz apelo a Kate Middleton após ela operar: “volta?”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.