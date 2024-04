Bebê Mamãe: Bruna Biancardi mostra Neymar e sua bebê com roupas iguais

Bruna Biancardi vestiu sua bebê com roupa igual a de Neymar Bruna Biancardi vestiu sua bebê com roupa igual a de Neymar (Bebê Mamãe)

A influenciadora Bruna Biancardi encantou ao revelar que sua bebê Mavie, quatro meses, usou uma roupinha igual a de seu pai, o jogador Neymar Jr. Ocorre que para o aniversário de 32 anos do jogador, ele organizou uma sequência de festas que ocorreram ao longo de vários dias em sua mansão em Mangaratiba no Rio de Janeiro.

Descubra mais detalhes sobre essa fofura e veja as fotos completas no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

