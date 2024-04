Alto contraste

Bruno do KLB mostrou seu filho tocando bateria Bruno do KLB mostrou seu filho tocando bateria (Bebê Mamãe)

O músico Bruno do KLB mostrou o seu bebê de dois anos, o pequeno Ravi, tocando bateria no show do seu pai com os tios Leandro e Kiko. O pequeno Ravi apareceu animado com a bateria e tentando tocá-la segurando as baquetas.

