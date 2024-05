Bianca Andrade e Viih Tube: Piquenique especial com os filhos no condomínio As influenciadoras digitais e ex BBBs Bianca Andrade (conhecida também como Boca Rosa) e Viih Tube reuniram seus filhos para um passeio...

Bianca Andrade mostra piquenique com Viih Tube e os filhos

As influenciadoras digitais e ex BBBs Bianca Andrade (conhecida também como Boca Rosa) e Viih Tube reuniram seus filhos para um passeio especial. Há algumas semanas, Viih e seu marido Eliezer se mudaram com a filha Lua, de um aninho, para um condômino residencial. Eles construíram a luxuosa propriedade do jeitinho que sempre sonharam, já com brinquedoteca e um lindo quartinho para a primogênita e já pensando no espaço do futuro herdeiro deles. Inclusive, dias atrás o casal anunciou que está a espera de mais um bebê. Com a mudança, eles se tornaram vizinhos de Bianca.

