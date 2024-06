Bruna Biancardi: Momento especial ao lado de Neymar e filha no leilão do instituto O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi surgiram juntos com a filha Mavie, sete meses, no leilão do instituto do...

Bruna Biancardi surgiu junto de Neymar e Mavie no leilão do instituto dele

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi surgiram juntos com a filha Mavie, sete meses, no leilão do instituto do craque. Bruna retornou da Arábia Saudita, onde estava com Mavie e o jogador e foi direto participar do leilão dele.

