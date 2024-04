Alto contraste

Bruna Biancardi exibiu o quarto de Mavie na mansão de Neymar Bruna Biancardi exibiu o quarto de Mavie na mansão de Neymar (Bebê Mamãe)

A influenciadora Bruna Biancardi encantou e impressionou ao mostrar o lindo quarto de sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Mavie de cinco meses, na mansão do craque em Mangaratiba no Rio de Janeiro.

