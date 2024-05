Bruno Gagliasso leva seu caçula para visitar o Flamengo

Alto contraste

A+

A-

Bruno Gagliasso mostra visita com o filho

O ator Bruno Gagliasso fez um passeio muito especial com o seu caçula. Assim como o papai famoso, Zyan, de três anos, torce para o time do Flamengo. Nesta quinta-feira (16), o marido de Giovanna Ewbank visitou a sede do Clube de Regatas do Flamengo, na zona Sul do Rio de Janeiro, junto ao filho mais novo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bruno Gagliasso mostra seu caçula na 1ª visita ao Flamengo

• Iza mostra sua bebê em pose inusitada: “num guento”

• Filha de Kaká posa em apresentação na sua escola americana



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.