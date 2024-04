Alto contraste

Camilla Camargo celebra aniversário da filha com a irmã Wanessa e Zilu

A atriz Camilla Camargo reuniu sua família para celebrar os três anos de sua filha mais nova, Júlia. A garotinha é fruto do casamento da artista com o produtor cinematográfico Leonardo Lessa. A menina é a caçula do casal que também é pai de Joaquim, que está com quatro aninhos.

