Camilla Camargo compartilha momento especial dos filhos com avós famosos

Alto contraste

A+

A-

Camilla Camargo mostrou os filhos junto com os avós Camilla Camargo mostrou os filhos junto com os avós (Bebê Mamãe)

A atriz Camilla Camargo revelou um encontro de avós. Ela mostrou seus dois filhos, os pequenos Joaquim, quatro anos, e Júlia, três anos e 11 meses, juntos com o avô e a avó. Camilla revelou que as crianças receberam a visita do avô materno, o cantor Zezé Di Camargo, e da avó paterna, Luiza.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Camilla Camargo mostra os filhos com Zezé e a avó: “especial”

• Filha de Duda Nagle e Sabrina surge de cabelo rosa: “tá linda”

• Isis Valverde revela se está grávida do ex de Wanessa e exibe foto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.