Cantor Conrado compartilha emocionante desabafo sobre a perda de seu bebê O cantor sertanejo Conrado que fazia dupla com Aleksandro revelou que seu filho Miguel partiu três horas após o seu nascimento. O...

Filho do cantor Conrado partiu após seu nascimento

O cantor sertanejo Conrado que fazia dupla com Aleksandro revelou que seu filho Miguel partiu três horas após o seu nascimento. O bebê é fruto do relacionamento dele com Anne Moraes. Anne deu à luz a gêmeos, Miguel e seu irmão Bernardo.

