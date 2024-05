Carmo Dalla Vecchia compartilha momento especial com o filho Pedro O ator Carmo Dalla Vecchia encantou ao surgir junto com seu filho, o menino Pedro, quatro anos. O pequeno é fruto do casamento do...

Alto contraste

A+

A-

Carmo Dalla Vecchia contou da reação do filho quando soube que não tem mãe

O ator Carmo Dalla Vecchia encantou ao surgir junto com seu filho, o menino Pedro, quatro anos. O pequeno é fruto do casamento do ator com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro. Pai e filho posaram com roupas iguais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Em Ibiza, Lorena Improta mostra filha e desabafa: “saudade”

• Marcelo Sangalo, filho de Ivete, posa com Mel Maia e se declara

• Gabi Luthai e Teo Teló mostram seu bebê em casa: “fofos demais”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.