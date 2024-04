Carol Dantas compartilha momento especial dos filhos de Neymar na Espanha

Alto contraste

Carol Dantas revelou o encontro dos filhos de Neymar Jr

A influenciadora Carol Dantas encantou ao mostrar o encontro dos dois filhos do jogador Neymar Jr na Espanha. Carol é mãe do primogênito do jogador, o menino Davi Lucca de 12 anos, e ela mora em Barcelona na Espanha com o menino, com seu marido, o empresário Vinícius Martinez, e com seu caçula Valentim, quatro anos.

