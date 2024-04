Carol Dantas compartilha momentos especiais com seus filhos em viagem pela Europa A influenciadora Carol Dantas mostrou uma viagem muito especial com seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos...

Carol Dantas posou junto com seu filho com Neymar Jr

A influenciadora Carol Dantas mostrou uma viagem muito especial com seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 12 anos. E eles também viajaram com o marido de Carol, o empresário Vinícius Martinez, e o filho dos dois, o menino Valentim, quatro anos.

