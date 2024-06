Cauã Reymond e sua filha: momentos especiais na escola

bebê mamãe |Do R7

O ator Cauã Reymond surgiu levando a filha para a escola e exibiu o que tem no celular da garota. Ele é pai orgulhoso...

Cauã Reymond surge com a filha e Luana Piovani dá recado

O ator Cauã Reymond surgiu levando a filha para a escola e exibiu o que tem no celular da garota. Ele é pai orgulhoso de uma menina. Sofia é fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. A primogênita, por enquanto, é a única herdeira de ambos. Ela completou no último mês de maio 12 anos de idade.

