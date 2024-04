Alto contraste

César Tralli posou com a filha e Ticiane Pinheiro respondeu sobre gravidez César Tralli posou com a filha e Ticiane Pinheiro respondeu sobre gravidez (Bebê Mamãe)

O jornalista César Tralli encantou ao posar com sua filha com a apresentadora Ticiane Pinheiro, a menina Manuella, quatro anos. Ele posou com a menina que estava fantasiada de princesa, com um vestido azul e uma coroa.

