Claudia Raia emociona ao exibir momento especial do filho falando pela primeira vez

A atriz Claudia Raia deixou os fãs encantados ao mostrar seu bebê falando pela primeira vez. O garotinho Luca celebrou seu primeiro ano de vida no último dia 09 de fevereiro. O pequeno é fruto do atual casamento da artista com o bailarino Jarbas Homem de Mello.

