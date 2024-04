Claudia Raia encanta fãs ao mostrar seu bebê

Alto contraste

A+

A-

Claudia Raia exibe cliques fofos do seu filho caçula e deixa fãs encantados Claudia Raia exibe cliques fofos do seu filho caçula e deixa fãs encantados (Bebê Mamãe)

A atriz Claudia Raia encheu o feed dos fãs de muita fofura! A famosa compartilhou vários cliques de seu bebê e deixou os seguidores encantados com tamanha simpatia do menino. A atriz é mãe de três filhos. O caçula da família se chama Luca e acabou de celebrar seu primeiro aninho de vida. Ele é fruto do seu atual casamento com o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Claudia Raia mostra seu bebê e se declara: “fofurinha”

• Alessandra Negrini posa com filho com Benício e rebate críticas

• Esposa de Malvino Salvador mostra 1ª foto com a ex e a filha dele

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.