Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi mostrou a bebê Mavie na luxuosa piscina de Neymar Jr Bruna Biancardi mostrou a bebê Mavie na luxuosa piscina de Neymar Jr (Bebê Mamãe)

A influenciadora Bruna Biancardi está junto com sua bebê Mavie, cinco meses, na mansão do jogador Neymar Jr em Mangaratiba no Rio de Janeiro. O craque também está mansão bem como alguns amigos dele, os parças.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Bruna Biancardi e Mavie posam na piscina gigante de Neymar

• Com Wanessa e filhos, Camilla Camargo faz linda festa pra caçula

• Mara Maravilha mostra seu filho: “tá crescendo”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.