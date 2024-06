Daniel Cady celebra aniversário ao lado de Ivete Sangalo e os três filhos

bebê mamãe |Do R7

Daniel Cady celebrou aniversário com Ivete Sangalo e os três filhos

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, celebrou seu aniversário de 39 anos. Ele comemorou de forma simples. Veveta posou junto com o marido na mansão do casal na ocasião do aniversário dele.

