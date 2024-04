Daniel e sua filha na aula de natação: um momento especial

Alto contraste

Daniel posou com a filha durante aula de natação Daniel posou com a filha durante aula de natação (Bebê Mamãe)

O cantor Daniel surgiu junto com sua filha caçula, a pequena Olívia de dois anos, na aula de natação. A menina é fruto do casamento do cantor com a dançarina Aline de Pádua. Juntos, eles também são pais das meninas Lara, 14 anos, e Luiza, 12 anos.

