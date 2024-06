Danielle Winits surpreende ao surgir com seus filhos e marido em rara aparição BrazilNews A atriz Danielle Winits surpreendeu ao surgir em rara aparição com seus filhos e com o marido, o ator André Gonçalves....

Danielle Winits posa com seus dois filhos e André Gonçalves em rara aparição em evento

A atriz Danielle Winits surpreendeu ao surgir em rara aparição com seus filhos e com o marido, o ator André Gonçalves. A famosa é mãe de dois meninos. Seu primogênito se chama Noah, de 16 anos e é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cássio Reis. Já o caçula, Guy, de 12 anos, é fruto de seu casamento com o ator Jonas Faro. Os dois se separaram em março de 2011, após um ano juntos.

