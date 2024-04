Deborah Secco: Momento especial em sua primeira viagem com a filha A atriz Deborah Secco surgiu com a filha na primeira viagem delas, após ao fim de seu casamento. A artista é mãe orgulhosa de uma...

Alto contraste

A+

A-

Deborah Secco mostra viagem com a filha, após fim do casamento

A atriz Deborah Secco surgiu com a filha na primeira viagem delas, após ao fim de seu casamento. A artista é mãe orgulhosa de uma menina que, por enquanto, é sua única herdeira. Maria Flor tem oito anos de vida. A primogênita é fruto do antigo relacionamento com o diretor de cinema e modelo Hugo Moura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Deborah Secco surge em 1ª viagem com filha após separar

• Duda Nagle revela o quarto de brinquedo de Zoe na sua casa nova

• Kaká posa com os filhos em festa de aniversário dos sonhos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.