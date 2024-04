Descubra a luxuosa nova mansão de Bruna Biancardi e Mavie

Alto contraste

Bruna Biancardi e a filha Mavie estão com uma casa nova Bruna Biancardi e a filha Mavie estão com uma casa nova (Bebê Mamãe)

A influenciadora Bruna Biancardi e sua bebê com o jogador Neymar Jr, a pequena Mavie de cinco meses, estão de casa nova! E o local é uma verdadeira mansão. De acordo com a página Circo da Mídia, a influenciadora adquiriu uma residência de quase cinco milhões de reais, mais especificamente R$4.950.000,00, no interior de São Paulo.

