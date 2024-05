Descubra a semelhança entre as filhas de Neymar Jr que impressionou a internet!

Alto contraste

Internautas opinaram sobre filhas de Neymar Jr serem parecidas

O jogador Neymar Jr irá se tornar pai pela terceira vez daqui a cerca de dois meses! A modelo Amanda Kimberlly está esperando uma menina com o jogador que irá se chamar Helena. Ele também já é pai de Mavie, sete meses, fruto do relacionamento do jogador com sua ex-noiva Bruna Biancardi, e de Davi Lucca, 12 anos, fruto do breve relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

