Descubra o incrível lar da filha de Gugu na Califórnia

A filha do apresentador Gugu Liberato, Marina de 20 anos, impressionou ao revelar o luxuoso condomínio que mora em Los Angeles na Califórnia nos Estados Unidos.

Confira luxuoso condomínio que filha de Gugu está vivendo

A filha do apresentador Gugu Liberato, Marina de 20 anos, impressionou ao revelar o luxuoso condomínio que mora em Los Angeles na Califórnia nos Estados Unidos. Marina é uma das filhas gêmeas idênticas do apresentador, ele também é pai da gêmea Sofia e do primogênito João Augusto de 22 anos.

