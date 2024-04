Duda Nagle encanta ao surgir com Zoe e ter atitude com Nicolas Prattes

O ator Duda Nagle, 40 anos, encantou ao surgir junto com sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, 43 anos, a menina Zoe de cinco anos. Ele passou a semana toda com sua filha, já que Sabrina estava viajando com o atual namorado, o ator Nicolas Prattes, 26 anos.

