Duda Nagle fala sobre o fim do namoro ao lado de Sabrina Sato e Zoe

Duda Nagle surgiu com Sabrina Sato e falou sobre o fim do namoro

O ator Duda Nagle surgiu junto com a apresentadora Sabrina Sato e a filha do ex-casal, a menina Zoe de cinco anos. Eles estiveram juntos na festa de aniversário de um ano do sobrinho da apresentadora, o bebê Arthur, que é filho do irmão dela, o empresário Karin Sato, com Gabriela Paludeto.

